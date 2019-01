Entre Ríos y 3 de Febrero: por qué la hipótesis es que un conductor se fugó

Los golpes y las marcas de arrastre en el pecho que los forenses detectaron en el cuerpo de Cristian Contreras, el hombre de 43 años hallado muerto a las 21.50 del lunes en Entre Ríos y 3 de Febrero, abonan la principal hipótesis que tiene la Fiscalía de Homicidios Culposos: que alguien se fue del lugar después de arrollarlo.

Si bien la fiscal Mariana Prunotto no desatiende otras posibilidades, son los elementos objetivos que tiene para esclarecer una muerte violenta en pleno centro de Rosario.

Según información de Telenoche (El Tres), los datos preliminares que los médicos remarcaron son un corte en la cabeza, un corte en un brazo, un fuerte traumatismo en el pecho y signos de haber sido arrastrado.

“Algo le aplicó fuerza. El pecho está raspado. Son signos de que hubo intervención de un tercero", explicó un investigador.

Como hipótesis suplementarias la Fiscalía toma un desvanecimiento, apoyado en un testimonio que vio un instante pero ni antes ni después, y también un suicidio, de lo que no hay testigos ni es un lugar en el que viva o haya visitado a alguien. Contreras se alojaba actualmente en una pensión sobre calle Zeballos.

No se puede descartar que haya sucedido algo intermedio: que haya sido arrollado una vez desvanecido, pero aún así un vehículo se fue del lugar.

Por ahora no hay imágenes del desenlace. No hay cámaras públicas instaladas allí y las privadas ya observadas, como la de una estación de servicios de la esquina, no enfocan allí. Aguardan la posibilidad de hallar otras en la zona.

En tanto, la fiscal Prunotto solicitó además un relevamiento de los colectivos que circularon por allí a esa hora.

Al mismo tiempo, el Área de Prensa del MPA pidió que quienes puedan aportar información se dirijan a la Unidad de Homicidios Culposos, sita en Montevideo 1968 de Rosario, o se comuniquen al 0341-4721898/99 interno 155.



Hecho repetido

Si los investigadores prueban la hipótesis principal, sería el tercer caso de un conductor que protagoniza un siniestro grave y se fuga. En diciembre, una ciclista fue atropellada por un Citroën C3 que se fue de Ituzaingó y Corrientes, donde fue el episodio.

En tanto, el 1º de enero un joven de 24 años que manejaba un Toyota Etios atropelló a otra ciclista en Sarmiento al 3000. Se fue del lugar, aunque lo identificaron e imputaron 14 días después