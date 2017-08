¿Es posible tratar la esclerosis múltiple?

El desconocimiento de sus causas no impide que su tratamiento haya cambiado en forma drástica. "Hace veinte años no era mucho lo que los médicos podíamos hacer por estos pacientes. Y sabíamos que la mayoría iba a terminar en una silla de ruedas, con un fuete deterioro en su calidad de vida. Pero esto cambió radicalmente, ya que en la actualidad –especialmente si el diagnóstico se logra durante los primeros años de la enfermedad- hay una docena de medicamentos y terapias, incluyendo anticuerpos monoclonales, que permiten tratar con efectividad los episodios de recaídas y disminuir de manera notable el desarrollo de discapacidades por parte de los pacientes", explicó Cristiano.

"En Argentina es una patología poco común porque hay pocos pacientes, unas 12 mil personas. Y quizá un 20 a un 30 % de ellos la padecen pero no están aun diagnosticadas. Pero lo más extraño de esta afección es que con el tiempo podría dejar de ser "rara", dado que su prevalencia está aumentando, en forma sostenida, en todo mundo. Y lo más llamativo es que lo está haciendo, sobre todo, a costa de la población femenina" afirma el doctos Edgardo Cristiano, neurólogo y director del Centro de Esclerosis Múltiple (CEMBA) del Hospital Italiano de Buenos Aires, según neomundo .

