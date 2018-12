Escrachó por acoso a un profesor de colegio rosarino y difundió mensajes de texto

El grito de las mujeres “No nos callamos” y la denuncia por violación contra Juan Darthes generó un efecto multiplicador que recién empieza a advertirse con diversos testimonios de abusos o acosos sufridos en los últimos años. En ese marco, una ex alumna del colegio La Salle de Rosario hizo una acusación pública contra un docente que sigue dando clases en esa escuela.

La chica que hoy tiene 21 años contó que un profesor de gimnasia le enviaba mensajes de texto impropios para una relación de docente-alumna, y sobre todo porque ella era una adolescente de 14 años y él tenía más de 30.

La ex alumna de la institución de Mendoza y Alem difundió capturas de los mensajes en donde, entre otras cosas, el adulto le pedía que no cuente a sus amigos de esa comunicación porque “hablan al pedo”. “Además en el cole se corre la bola de boludeces y es complicado”, agrega.

Los mensajes dan cuenta de un acoso basado en una relación desigual de poder (maestro-alumno) y con el agravante de que la víctima es una menor de edad. El profesor desliza en esos mensajes que tiene “una novia nueva de 14 de años”, que le contaron que ella estaba “usando bastante” la lengua en los boliches y le dice: “Lo que debes ser media mamada” (ver galería de imágenes).

El docente le escribió los mensajes a su perfil de Facebook y quedaron registrados en el chat de esa red social. También le había pedido su contacto de celular (un Blackberry), con la excusa de que ella era la capitana del equipo de gimnasia, y se comunicaba también por esa vía, contó a Rosario3.com.

Esas provocaciones que quedaron registradas se conjugaban con comentarios personales que la propia ex alumna recordó: “Estás muy desarrollada para la edad que tenés, no me imagino como vas a estar en un par de años”.

Al volver a leer ese contenido años después, la joven fue a la escuela a contarlo. Como no hubo respuestas institucionales, la ex alumna lo hizo público: "Yo estaba tomando la decisión de no decir nada. Pero ya está. Hoy con 21 años me doy cuenta que le puede estar pasando a más alumnas, y no lo voy a permitir".

La publicación en Facebook hasta este jueves fue compartida más de 330 veces, con medio centenar de comentarios de respaldo y más de 410 interacciones. Además, comenzó a circular en los grupos de Whatsapp de padres de actuales alumnos, lo que generó preocupación, según pudo saber Rosario3.com.

El testimonio se suma a la denuncia de octubre pasado de tres alumnas del tercer año del secundario del La Salle contra un profesor de catequesis por acoso sexual. Las estudiantes reflejaron situaciones incómodas con este catequista que se habría comunicado con ellas a través de WhatsApp y redes sociales, con mensajes y fotos inapropiados. Ese docente fue separado de su cargo.

Desde el colegio dijeron a Rosario3.com estar al tanto de la situación pero afirmaron que recién este viernes darán una respuesta formal sobre lo ocurrido.

El texto

“Una se inhibe por miedo a que te ignoren, a que se rían de vos, a que no te crean, a recibir comentarios como “ah, pero vos le contestabas”, “ah, pero pasó hace mucho”. Sí, yo le contestaba, tenía 14 años y el más de 30, era mí profesor, era “superior”. Sí, pasó hace mucho, pero lamentablemente este tipo sigue dando clases en el colegio, y tuve el desagrado de verlo leyendo en un acto de colación hace dos semanas.

“Pero, ¿cómo puede ser que este tipo siga acá? Si el colegio ya sabe de esto (fui a contarlo hace muy poco), me pregunté yo al instante. «Se te cagaron de risa boluda», «al final fuiste al pedo», me decían mis amigas. Ni hablar de cómo me sentí viéndolo leer en ese acto, sentí vergüenza y lástima por mí misma, sentía que la gente me miraba y se reía. Yo estaba tomando la decisión de no decir nada. Pero ya está. Hoy con 21 años me doy cuenta que le puede estar pasando a más alumnas, y no lo voy a permitir.

“Gracias al feminismo las mujeres nos estamos animando. Gracias al feminismo me di cuenta que esto no es gracioso, es grave, y no puede pasar. Me cuidan, yo las cuido, nos cuidamos. No nos callamos más”, escribió Paloma, la ex alumna, en su cuenta de Facebook y cerró con un “escrache público” al “profesor de gimnasia del Colegio La Salle”.