El diputado del Frente Renovador, Felipe Solá, se refirió a la causa por “Los Cuadernos de la Corrupción” y sostuvo: “Lo que no podemos hacer es cuestionar el avance de la Justicia, aunque a mí esta Justicia no me da ninguna garantía. Lo que me parece que no está bien es el linchamiento mediático”. Además, dijo que la oposición debería buscar “la unidad” para enfrentar el próximo año al modelo de Cambiemos. “El diagnóstico es alarmante. Estamos en una situación de emergencia”, aseguró.