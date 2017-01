Estudiá una maestría en Puerto Rico

Las becas que ofrece en colaboración con la OEA, cubren únicamente los gastos académicos pero no proporcionan subvenciones para pasajes, manutención o alojamiento en caso de seleccionar un programa presencial. La institución brindará el asesoramiento necesario para conseguir alojamiento en la Isla.

Acreditado por la Middle States Commission on Higher Education, el SUAGM es el sistema educativo con mayor crecimiento en Puerto Rico y sus títulos son válidos en Estados Unidos.

