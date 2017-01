Evacuaron más pobladores de Jujuy por una fuerte lluvia

Aún así, autoridades del gobierno aseguran que "no hay situación de riesgo ya que no hubo desprendimientos ni bajada de barro, aunque el anegamiento que causó el alud hizo que el agua corra y vuelva a instalarse en las calle perjudicando los trabajo".

"El tiempo no nos acompañó, la fuerte lluvia de ayer hasta la madrugada de hoy nos perjudicó en el trabajo de ayuda a la gente", dijo el ministro de Seguridad de Jujuy, Ekel Meyer, y apuntó que "no hubo cuestiones de salud graves y los centros de distribución alimentaria trabajan con normalidad".

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo