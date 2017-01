Evalúan prorrogar la emergencia hídrica y agropecuaria en Santa Fe

Contigiani indicó que se buscará prorrogar la emergencia del año pasado, que venció el 31 de diciembre, porque los documentos ya están homologados por la Nación. Al mismo tiempo añadió que si eso no se pudiera, se harán decretos nuevos.

