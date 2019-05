Ex embajador en el Vaticano: "Buenos Aires es una ciudad bastante gorilona"

El diputado del Parlasur y ex embajador en el Vaticano, Eduardo Valdés, sumó también su análisis a la flamante fórmula Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner. Destacó la la adhesión "de once gobernadores" peronistas y no descartó el apoyo del líder del Frente Renovador, Sergio Massa. "Desde el sábado siento un gran cambio de rostros. Lo veo en Buenos Aires, que es una ciudad bastante gorilona", dijo.

Entrevistado por los periodistas Alberto Lotuf y Ciro Seisas (A Diario, Radio 2), Valdés manifestó que "no tenía la información" de la precandidatura de Alberto Fernández para la presidencia. "Me parece que fue una alta jugada de ajedrez. Permitió que los peronistas que no estaban compartiendo el espacio que teníamos nosotros hayan decidido acompañarnos", señaló el dirigente cercano al precandidato a presidente.

"Pocas personas conozco de tanta pluralidad como Alberto Fernández", remarcó el ex embajador en el Vaticano, quien agregó que tras el anuncio consiguieron la adhesión de "once gobernadores". "El que fue electo en La Pampa (Sergio Ziliotto) ya planteó que está encolumnado detrás de la fórmula; Sergio Casas de La Rioja, (Juan) Manzur de Tucumán, que no compartían el espacio. Hoy van a seguir las firmas. Ha caído muy bien", aseveró.

"Uno tiene la percepción callejera. Desde el sábado a las 9 que se conoció la noticia siento que hay un clima positivo, siento un gran cambio de rostros. Lo veo en Buenos Aires, que es una ciudad bastante gorilona", expresó.

El legislador del Parlasur consideró que la fórmula Fernández-Fernández deberá ampliar "la base social de sustentación". "Ahora depende de nosotros, de hacer bien las cosas, de comunicar lo que hay que comunicar, tener humildad, ser austeros", añadió.

Sobre la posibilidad de que se sume Sergio Massa al espacio, respondió: "Yo creo que está cerca. Se conocen mucho (Alberto y Sergio). Compartieron espacio, gobierno, cuando Alberto era jefe de Gabinete, Sergio era director Ejecutivo de la Ansés".