Ex futbolista y veterano de guerra fue detenido en Malvinas por mostrar una bandera

El veterano de guerra y ex jugador de fútbol, Luis Escobedo, fue detenido junto a siete ex combatientes por mostrar una bandera durante un homenaje a los caídos en las islas Malvinas.

Según lo informado por el diario digital Toda Pasión, no quiso hacer público el arresto por miedo a que no lo dejaran volver a la Argentina. “Los británicos son un poco más cuerdos y ellos nos dejaron salir, pero si hubiera sido por los kelpers no volvíamos”, señaló.

Fue en un viaje con otros siete veteranos de guerra, pagado por el municipio de Lomas de Zamora. Llegaron a las islas el lunes a causa de un temporal, ya que la fecha prevista era el sábado, y el martes fueron al cementerio de Darwin. "Es un momento muy fuerte porque te reencontrás con los tuyos”, aseguró.

"Los sentimientos afloran. Llorás, recordás, te entristecés. Después sacamos las banderas para una foto, la remera del club que sos hincha. Cantamos el himno todos juntos, hicimos un minuto de silencio y gritamos ´¡viva la Patria!´", reveló. El momento fue presenciado por un periodista austríaco y su chofer, oriundo de Malvinas, quien los denunció.

La bandera que provocó la denuncia.

La situación se agravó el jueves, cuando los fueron a buscar hasta su habitación y se les pidió que bajaran al lobby del hotel con sus pasaportes. Allí les explicaron que estaban detenidos por una denuncia por insultos y agravios. Les revisaron el dormitorio, les sacaron las banderas, remeras, celulares, cámaras de fotos y les retuvieron los pasaportes.

“Como la comisaría no tiene celdas quedamos detenidos en el hotel, aunque podíamos salir, pero nos seguían. Nos llevaron a declarar y nos tomaron la típica foto de frente y perfil, más las huellas dactilares”, recordó Escobedo, quien tras volver de la guerra defendió los colores de Los Andes, Temperley, Dock Sud, Vélez, Belgrano y Colón.

Explicó que no quisieron pedir un abogado porque para ellos no habían hecho nada malo. "Les explicamos que las banderas solo las sacamos en el cementerio porque eso es territorio argentino, ya que ahí están enterrados nuestros compañeros. Pero en ningún lugar fuimos provocadores. Fuimos a homenajearlos y a llorarlos, nada más", contó.

A los días entendieron la equivocación y los absolvieron porque "no encontraron pruebas de nada". "Yo me enojé un poco y les dije que nos trataron como delincuentes y no me querían devolver la bandera que dice ´territorio argentino´ y tiene las islas dibujadas, pero como son militares entendieron que la bandera es sagrada y me la dieron", declaró.

Luis Escobedo estuvo en Malvinas en 2012 y 2016 y asegura que hizo lo mismo en el cementerio de Darwin pero que es la primera vez que pasan por esta situación. "De volver, haré lo mismo de siempre", concluyó.