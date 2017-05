Fallo inédito: quitan la tenencia de un chico a los padres y se la dan a un maestro

Dijo que, "además de ese carácter y del fuerte lazo con el niño", es necesario que "el vínculo se haya generado con anterioridad a la intervención del ente administrativo de protección o, lo que es lo mismo, que no haya tenido como origen, precisamente, la medida excepcional adoptada en protección del niño o adolescente".

La Justicia cordobesa le quitó la tenencia de un niño de 11 años a sus padres y le otorgó la "guarda preadoptiva" a su profesor de computación. El fallo es absolutamente inédito y se basó en dos cuestiones: considera que los padres del menor no son "idóneos" para hacerse cargo del chico y que, en cambio, el docente es su "referente afectivo".

