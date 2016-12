Fein: “Hay mucha incertidumbre respecto a la economía”

La intendenta reiteró su apuesta al endeudamiento que no prosperó en la última sesión de diciembre: "Espero que los concejales nos acompañen en febrero para la toma de deuda". Y amplió: "Todas las ciudades han tomado deuda. Queremos hacer más rápido obras públicas".

La intendenta aclaró que estas observaciones son “solo del primer año” y manifestó esperanzas de que la situación mejorará. “Espero que el año que viene haya medidas, no sabemos qué significa la emergencia social hoy. Es una decisión pero que todavía no tenemos precisiones de qué políticas se van a implementar para abordar la situación social”, añadió.

La dirigente socialista valoró el “mayor diálogo con los gobernadores y los intendentes, y con el propio Congreso en donde no hay mayorías absolutas y eso obliga a encontrar caminos de diálogo”. “El gobierno ha sido abierto a ese proceso”, adjudicó.

