Fein confirmó que la “Sube sin beneficios” no se aplicará en Rosario

Después de mucha polémica y varias postergaciones, la intendenta Mónica Fein confirmó que la tarjeta nacional de transporte Sube no reemplazará a la local Movi porque no cuenta con los beneficios que sí tiene en otras ciudades.

“La Sube, lo que nos han planteado hasta el día de hoy (desde el gobierno nacional), es que más allá de instalarla no va tener ninguno de los beneficios que tiene en otras ciudades”, manifestó este martes a la mañana la jefa del Palacio de los Leones.

Fein explicó que “tendríamos que cambiar todo el equipamiento, las canceladoras y más de un millón de tarjetas distribuidas simplemente para cambiar la tarjeta”.

“Si no nos dan los beneficios que tienen en otras ciudades, que paguen menos de boleto el personal doméstica, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y los jubilados, no tiene sentido que hagamos esa inversión, un cambio de la tarjeta Movi a la Sube pero sin beneficios”, agregó.

Por otro lado, Fein dijo que el municipio no planifica un aumento de la tarifa en el corto plazo y que el objetivo es "sostener este precio del boleto".

“Hicimos todo lo que nos pidió Nación"

Consultado sobre las negociaciones por la Sube, el presidente del Ente de la Movilidad de Rosario, Carlos Comi, recordó que en enero del año pasado hubo una reunión entre las autoridades locales y las del ministerio de Transporte de la Nación y se fijó como fecha para poner en marcha la nueva tarjeta el mes de noviembre de 2018.

“Hicimos todo lo que nos pidió Nación. Había un cronograma que era para noviembre del año pasado, después se pasó a diciembre y después a este año. Nunca dijimos que no pero si venía con los beneficios”, aclaró Comi.

El ex concejal añadió que la decisión de implementar o no la tarjeta con los beneficios “es de la Nación”. “Si Sube viene con beneficios para los rosarinos, bienvenido. Dejábamos de lado la Movi para beneficiar a los usuarios, pero si no es así, no tiene sentido”, reiteró.

El contexto, dijo, es el recorte de subsidios al transporte que hizo el gobierno nacional y que los usuarios pierdan la posibilidad de abonar una tarifa al 45% del valor real, entre otros puntos.

De hecho, en octubre del año pasado la concejala socialista Verónica Irizar advirtió este desenlace. “El gobierno nacional se comprometió en noviembre a que venga la Sube pero no nos terminan de confirmar que venga con subsidios. Desde ya le advertimos que la Sube sin subsidios no la queremos, para eso nos quedamos con la Movi”, había adelantado.