Fernández inicia su interinato, con el sueño de ser ratificado en 2018

Tras la renuncia de Paolo Montero y la designación de parte de la dirigencia de Leonardo Fernández como entrenador interino, este lunes se pone en marcha el (por ahora breve) ciclo del ex DT de la Reserva al frente del equipo principal canalla.



Fernández, que ya dirigió en primera el partido siguiente a la salida de Coudet (ante Belgrano, el 18 de Diciembre de 2016, en Córdoba y con victoria por 2 a 0), comandará los entrenamientos previos al partido con Talleres del próximo domingo a las 21.30.



El conductor, que está acompañado por Cristian Daniele y Germán Rivarola y contará con Horacio Rogolino como PF, tendrá la misión de recomponer el ánimo de su grupo desvastado por la eliminación de la Copa Argentina y el portazo de Montero, que ya lleva 13 partidos sin ganar en este certamen.



Si bien no hubo ninguna voz oficial que explicara cuál será el camino a seguir, en principio Fernández se sentará en el banco en los cuatro juegos que quedan en este primer semestre de Superliga: Talleres, Boca, Independiente y el clásico con Newell's.



Pero no habría que descartar su permanencia en caso de que el equipo mejore su funcionamiento y logre engrosar su cosecha de puntos. Fernández es muy bien visto por su trabajo en juveniles del club y se espera que sean varios los jóvenes promovidos al primer equipo (de hecho, en aquella vez ante Belgrano hizo debutar a Renzo Alfani).