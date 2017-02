Fiebre amarilla: las recomendaciones país por país

Ante el aumento de casos de Fiebre Amarilla (FA) en países de América del Sur, en particular por el elevado número de contagios reportados en el Estado de Minas Gerais, Brasil, el Ministerio de Salud recordó a los viajeros las recomendaciones vigentes sobre vacunación.

La directora Provincial de Promoción y Prevención de la Salud, Andrea Uboldi, especificó que “la Fiebre Amarilla es una enfermedad viral que se transmite a través de la picadura de mosquitos infectados previamente por el virus y puede ser mortal".

"Se describen clásicamente en América dos ciclos de transmisión de la Fiebre Amarilla, el selvático y el urbano: el ciclo selvático es mantenido entre primates y mosquitos típicos de la selva de los géneros Haemagogus y Sabethes; en tanto, en el ciclo urbano, intervienen el hombre y mosquitos Aedes aegypti, vector con características domésticas", añadió la especialista.

Sobre el modo en que la enfermedad se manifiesta, Uboldi señaló que esto "es variable; va desde formas asintomáticas, pasando por formas leves con sintomatología inespecífica, hasta la fiebre hemorrágica clásica".

Finalmente, la funcionaria enfatizó que la forma de prevención es mediante la vacunación, la que se debe aplicar a partir de los 9 meses de edad y, mínimamente, 10 días antes de viajar.

Además, hay que evitar el contacto con los mosquitos siguiendo recomendaciones como: usar repelentes; ropa de mangas largas, de colores claros y uniformes; y teniendo mosquiteros y/o aire acondicionado.

País por país

-Argentina: la vacunación se indica sólo a los viajeros que tengan como destino las provincias de Misiones (Cataratas del Iguazú, especialmente) Corrientes y Formosa. Consultar medidas especiales en niños y teniendo en cuenta los días en que se permanecerá allí, a un médico especialista o a la Dirección de Promoción y Prevención en Salud.

Bolivia: se recomienda para todos los viajeros a partir de los 9 meses de edad que visiten las siguientes zonas al este de los Andes, a altitudes inferiores a 2300 M: la totalidad de los departamentos de Beni, Pando y Santa Cruz, y las zonas señaladas de los departamentos de Chuquisaca, Cochabamba, La Paz y Tarija.

No recomendada para los viajeros cuyos itinerarios se limiten a zonas con altitudes superiores a 2300 m y a todas las zonas no mencionadas en el párrafo anterior, incluidas las ciudades de La Paz y Sucre. En este país es obligatorio contar con la vacuna contra la FA para poder ingresar.

-Brasil: Al momento, la estadía en los centros turísticos costeros en Brasil de los estados de Ceará, Sergipe, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Bahía, Espíritu Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina y Rio Grande do Sul, no representan riesgo para adquirir la fiebre amarilla.

Para viajes fuera de estas áreas donde se registró un aumento de casos de Fiebre Amarilla en los últimos meses –el interior del estado de São Paulo y especialmente de Minas Gerais–, se aconseja realizar una consulta médica para evaluar el riesgo de adquirir la infección y la eventual indicación de vacunación; recordando que existen algunas contraindicaciones a tener en cuenta.

Si el viaje se realiza por tierra a destinos costeros de este país, pero incluye el paso y la permanencia por zonas de riesgo, es necesario consultar a especialistas previamente.

Si bien la vacuna contra la Fiebre Amarilla no es de aplicación obligatoria para el ingreso a este país, se insta a los viajeros a realizar las consultas médicas previas y a ser responsables por el cuidado de su salud y la de los suyos.

-Colombia: No recomendada para los viajeros que vayan a las ciudades de Barranquilla, Cali, Cartagena y Medellín.

No recomendada para los viajeros cuyos itinerarios se limiten a cualquier zona de altitud superior a 2300 metros, a los departamentos de San Andrés y Providencia y a la capital (Bogotá).

-Panamá: Se indica a quienes se dirijan a la región del Este del Canal de Panamá (la totalidad de las comarcas de Emberá y Kuna Yala, la provincia de Darién y áreas de las provincias de Colón y Panamá que se encuentran al este de la zona del Canal). No recomendada para viajeros cuyo itinerario se limite a áreas del oeste de la zona del canal, la ciudad de Panamá, la zona del canal en sí, y las Islas de Balboa y San Blas.

-Paraguay: Generalmente, no está recomendada para viajeros cuyo itinerario se limite a la ciudad de Asunción. Pero es de aplicación obligatoria para el ingreso a ese país.

Venezuela: No está recomendada para los viajeros cuyo itinerario se limita a los estados de Aragua, Carabobo, Miranda, Vargas y Yaracuy, y el Distrito Federal.

Tampoco a quienes su itinerario se limite a todas aquellas áreas por encima de 2300 metros de altitud de los: estados de Trujillo, Mérida, y Táchira, y los estados de Falcón y Lara, Isla Margarita, y las ciudades de Caracas y Valencia.

Ante dudas y consultas comunicarse dirigirse a bulevar Gálvez 1563, 2º piso, Santa Fe; al teléfono 0342- 4573793, Fax: 4573795; o al correo electrónico vigilanciasantafe@yahoo.com.ar.

En la ciudad de Rosario dirigirse a Epidemiología Zona Sur, 9 de julio 325, al teléfonos 0341- 4721515 o al mail epidemiologiazonasur@yahoo.com.ar.