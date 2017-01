Fiesta electrónica fatal: contradicciones del intendente de Arroyo Seco

El Tres fue este jueves a buscar el testimonio del intendente Nizer Esper para que aclare sus diferentes relatos sobre el rol que cumplió la noche de la fiesta, pero desde la Municipalidad informaron que el jefe municipal no podía atender a los medios porque estaba reunido con el ministro de Gobierno de la provincia, Pablo Farías.

Este miércoles, en declaraciones a Radio Extremo de Arroyo Seco, relató: “Me acompañó mi esposa, estuvimos en Punta Stage, vimos la cantidad de policías que había, estaba la GUM, me bajé a hablar con ellos”.

A 12 días de la fiesta electrónica fatal de Arroyo Seco, siguen las repercusiones por la muerte de dos jóvenes que consumieron sustancias tóxicas en el lugar. Uno de los focos está puesto sobre el intendente de la vecina ciudad, Nizar Esper, que en un principio declaró públicamente que no tenía conocimiento de la existencia de ese tipo de fiesta y que varios días después le confió a un medio local que acudió “dos veces” esa noche a Punta Stage para corroborar detalles de la organización. Este jueves, el jefe municipal se reunía con el ministro de Gobierno de la provincia, Pablo Farías, para evaluar los pasos a seguir.

