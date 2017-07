Flatulencias de una pasajera obligan a evacuar un avión

Por su parte el portavoz de la aerolínea, Ross Feinstein, publicó el siguiente comunicado: “Teníamos un avión procedente de Charlotte, Carolina del Norte, a Raleigh-Durham, que aterrizó a las 2:19 p.m. y llegó la puerta de embarque a las 2:21 p.m., que está actualmente fuera de servicio por un problema mecánico y un hedor en la cabina. Pero no es debido a unas flatulencias como se mencionó”.

