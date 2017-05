Formalizan la ejecución de 352 viviendas del Procrear

Finalmente, el edil afirmó que ésta "es otra muestra más del compromiso del gobierno nacional y del presidente con la ciudad de Rosario, la provincia de Santa Fe y el federalismo. Para esta gestión no interesa qué partido gobierna cada lugar sino las necesidades de cada uno de los argentinos", dijo.

Este miércoles se llevará a cabo la firma del contrato para la ejecución de 352 viviendas en el predio del ex Tiro Federal de Rosario, en el marco del programa Procrear. Las obras se encararán mediante una nueva modalidad de financiamiento público privado.

