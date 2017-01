Fuerte crítica del PRO por la pileta en la cárcel de Coronda

En ese sentido, mencionó que en la última pesquisa se encontraron más de 120 celulares. Y opinò que las “mejores condiciones de detención no se dan a través de una pieta sino a través de tener baños como corresponde, no estar en estado de hacinamiento”.

“Del Servicio Penitenciario de la provincia no nos sorprende nada”. Así reaccionó el diputado provincial del PRO Federico Angelini al ser consultado por la presencia de piletas en la cárcel de Coronda, que para el legislador no hay dudas de que es para presos con privilegios.

