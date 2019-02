Golpes y amenazas: cinco detenidos por violencia de género en solo 24 horas

En apenas 24 horas, la Policía de Rosario detuvo a cinco hombres acusados por violencia de género contra mujeres que fueron o son sus parejas. Las denunciantes tienen desde 15 a 39 años y los hechos son diversos. Conviven desde golpes y amenazas de muerte con un rifle de aire comprimido, hasta la violación de una prohibición de acercamiento judicial.

El primer caso se registró en la zona de Dean Funes al 4400. Allí los efectivos policiales entrevistaron a Cecilia A., de 34 años, quien señaló a su pareja, Norberto P. (38), y contó que tras una discusión, la amenazó de muerte. El sujeto fue trasladado a sede de comisaría 32°.

Alrededor de las 10.45, fue asistida a una adolescente en la zona de pasaje Swift y Mangrullo. La joven, quien se identificó como Brenda, de 15 años, denunció que su ex pareja, Agustin B. (27), se presentó junto a otras das personas y la amenazaron de muerte con un rifle de aire comprimido. También la golpearon con un palo de escoba y se dieron a la fuga.

Los efectivos realizaron un patrullaje y en la zona de Belgrano y Gutiérrez lograron el arresto de la ex pareja de la adolescente y secuestraron en su poder un rifle de aire comprimido y tres cartuchos calibre .16. El agresor fue trasladado a sede de comisaría 15°.



A la tarde, alrededor de las 16, en inmediaciones de Uruguay al 6100 los efectivos de la Unidad Regional II entrevistaron a Alicia C. (39). La mujer afirmó que su ex pareja, Juan A. (31), irrumpió en su vivienda, comenzaron a discutir y la amenazó de muerte.

El agresor fue identificado y trasladado a sede de comisaría 32° donde quedó a disposición de la Justicia.



Tres horas más tarde, en Esquivel al 1300 detuvieron a Jorge M. (44) quien fue señalado por Mariela S. (37) como su ex pareja y contó que fue a su vivienda, mantuvieron una discusión y comenzó a tomarla a golpes de puño, siempre según fuentes policiales. El agresor fue aprehendido y trasladado a sede de comisaría 30°.



A las 21.30, Debora D. (28) señaló que Damian B. (30) violó un oficio judicial por Prohibición de Acercamiento al ir a su casa y tras una discusión la amenazó de muerte. El hombre fue arrestado y traslado a la comisaría 32°.

Desde el Ministerio de Seguridad de Santa Fe, remarcaron la importancia de la rápida alerta a la Central de Emergencias 911 para lograr la detención inmediata de los agresores y luego la necesidad de ratificar la denuncia en Centros Territoriales de Denuncia, en Fiscalía o en sede policial.