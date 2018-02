Gracias a Tinder, un joven recorrió Europa sin pagar alojamiento

Tinder no es sólo para conseguir compañía. Al menos para Anthony Botta, un joven belga que recorrió Europa durante dos meses sin gastar en alojamiento, gracias a sus citas en la aplicación.

El muchacho de 25 años aprovechó sus últimas vacaciones largas para viajar y conocer gente. Botta mezcló Tinder con el concepto couchsurfing, donde personas llegan a casas de desconocidos que contactan en línea.

Gracias a lo que llama "tinder-surfing", conoció 20 ciudades en ocho países diferentes: Bélgica, Holanda, Alemania, Austria, Eslovaquia, Hungría, República Checa y Polonia, y ha tenido 21 anfitrionas diferentes en total.

¿Cuál era su truco? Antes de llegar a una nueva ciudad establecía su ubicación en Tinder Plus para mostrar cuál era su próximo destino y buscaba un match. Cuando le iba bien enviaba el mensaje "eres mi primer match" y esperaba una respuesta.

En un video se presentaba y explicaba su aventura continental, preguntando: ¿quieres ser mi anfitriona? "Lo más usual fue 'guau, eso es genial, pero no para mí, te deseo suerte en tus viajes'", dijo a The Independent. Le costó, pero le resultó.

“Al final es como una cita normal, a veces terminas en la cama y otras veces no. Si no hace clic, y la magia no surge, siempre queda el sofá”, dijo Botta, quien compartió en su cuenta de Instagram sus aventuras.