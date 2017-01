Gran movida solidaria para ayudar a los inundados de la región

Por su parte, el Sindicato de Camioneros de Santa Fe informó que en Cochabamba 1054 recibirán "todo tipo de donaciones" para repartir en las zonas afectadas. "Se necesitan alimentos no perecederos, agua mineral, leche en polvo, sábanas, colchones, elementos de limpieza", señalaron a través de un comunicado.

"Que no traigan ropa. Por ahora no la vamos a recibir. El viernes vamos a necesitar más colaboración porque vamos a tener que cargar los camiones con las donaciones", subrayó.

Entrevistada por el periodista Ciro Seisas (A Diario, Radio 2), Jorgelina de la Torre, de Rosario Solidaria, explicó que se pueden llevar alimentos no perecederos, productos de limpieza como cloro, detergente, esponjas, secadores; y artículos de aseo personal como jabón, shampoo, dentífrico, repelente, toallas y toallones y alcohol en gel.

La ONG Rosario Solidaria y el Sindicato de Camioneros de Santa Fe iniciaron colectas para colaborar con las personas afectadas por las inundaciones de la región. En bulevar Oroño 49 bis, en la subsede pichincha de Rosario Central, y en Cochabamba 1054 se recibirán artículos de limpieza y alimentos no perecederos hasta el viernes.

