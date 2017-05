Habló Cubero: "Ya no amo a Nicole"

Fabián Cubero habló de su separación y fue categórico: "Hoy ya no la amo", manifestó el futbolista en referencia a su ex pareja y madre de sus tres hijas Nicole Neumann. Por otra parte, se enojó por la decisión de la modelo de irse de viaje antes de contarles a las hijas que están separados.

"¿La seguís amando?", le preguntaron en el programa Infama. "Hoy no, porque esta crisis viene de hace un año y ya me he golpeado bastante, hice todo por estar a su lado, pero volvió a ser la Nicole que conocí, que no era feliz. No la que estuvo conmigo tantos años. Se ve que la crisis que a ella le empezó hace un año la hizo retroceder", constestó Cubero.

"Yo me encargué que sea feliz", añadió el jugador y respecto a la crisis de la pareja, añadió: "Intentamos hablar con su psicóloga y hacer terapia de pareja para que ella viera con claridad este tema".

Para él, la modelo sin dudas fue su "gran amor" y al ser consultado sobre si cree que podría volver a enamorarse, dijo que no sabe y que hay que esperar.

"Me duele porque le pedí que habláramos con las nenas y con ustedes (los medios) antes de que fuera a Europa a ver a su padre, para evitar estas cosas, pero no me supo escuchar, estaba desbordada. Está dolida y yo más dolido porque no me escuchó. Uno se puede desenamorar, por eso queríamos dar el corte de una, para evitar cualquier situación que se pueda dar adelante", agregó Poroto.