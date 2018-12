Habló el Papá Noel flaco de Macri: "No me dieron ni para brindar"

El actor detrás del Papá Noel “flaco y triste” que participó del brindis con el presidente Mauricio Macri y que fue viral en las redes sociales se refirió a su postura corporal y reconoció su malestar: "No me dieron ni para brindar".

"Laburo y tengo que pagar el alquiler, la luz, el gas y mi cara lo dijo todo ahí", dijo Horacio Nay, el hombre bajo el atuendo rojo y la barba blanca que al momento de brindar con Macri ofreció su puño vacío.

Esa imagen del brindis sin copa, su cara de pocos amigos y su contextura algo venida menos frente al siempre gordo y saludable Noel inspiraron cientos de memes.

Nay contó que trabaja personificando al ícono navideño en el shopping de Galerías Pacífico de Buenos Aires. "Me vieron ahí y me propusieron ser el Papá Noel del brindis presidencial, pero pensé que me estaban haciendo una joda", afirmó.

Desde Protocolo y Ceremonial lo llamaron y le dijeron “que querían un Papá Noel con barba natural" y así fue que accedió al trabajo.

El Papá Noel flaco confesó: "Con Macri no tuve ningún contacto más que darle la mano. No me dieron para brindar y le brindé con el puño". Además, contó que "a Antonia le quise dar un beso y me corrió la cara".

En declaraciones al sitio El Destape, Nay señaló que Macri "hablaba de cosas y yo estaba con cara de enojado, porque no me daba reírme de nada" porque "no comulgo con él, no lo voté". Sin embargo, aclaró, "con los chicos estuve bien y jugué con ellos porque es mi trabajo: soy actor".