Habló el hermano mellizo del asesino de Micaela: "Que no salga más"

El mellizo de Sebastián Wagner, autor del femicidio de Micaela García, pidió que su hermano “no salga más de la cárcel”.

En declaraciones a Radio La Red, Maximiliano Wagner pidió que su hermano sea condenado a cadena perpetua y sumó una crítica más al juez que lo había dejado libre.

“Me sorprendió que mi hermano estuviera libre porque creo que una persona así no está bien”, afirmó el joven de 30 años.

Maximiliano dijo que con Sebastián no se veía desde hacía tres años. “Mi hermano tendría que estar preso. La pena de muerte no se la deseo a nadie, pero que no salga más”, afirmó.

Y confirmó que fue su propia madre quien entregó a Sebastián a la Policía. El asesino, que se mantuvo prófugo durante unos cuatro días, había logrado recluirse en una casilla lindante a la casa de ella, en la ciudad bonaerense de Moreno.

“Mi madre lo entregó. Ella tenía una casita y él apareció por la noche. Creo que la tenía amenazada. Él andaba armado”, relató Maximiliano.

Y agregó: "Una noche, ella escuchó que él estaba hablando y decidió llamar a escondidas a la Policía".

Sebastián Wagner había sido condenado a nueve años de prisión por dos violaciones cometidas antes del ataque a Micaela García. Sin embargo, pese a las alertas y las recomendaciones de permanencia de reclusión del sistema penitenciario de Entre Ríos, el juez de Ejecución de Penas Carlos Rossi decidió otorgarle la libertad condicional en julio de 2016.