Hackers Vs. Piratas: robaron película a Disney y piden rescate

El especialista ejemplificó: "El hacker puede ser egipcio y utilizar software ruso y hacer parecer que su identidad es rusa, pero en verdad no".

Las declaraciones de Iger se produjeron en una reunión que mantuvo en Nueva York con empleados de ABC, de acuerdo con las fuentes que maneja el medio especializado The Hollywood Reporter que citó Abc.es.

Los ciberdelincuentes habrían exigido dinero a la compañía y el consejero delegado de Disney, Bob Iger, aseguró que no pagarán ninguna cantidad.

El que le roba a un pirata no tiene ni cien ni un año de perdón, al menos para los titulares de Disney que esperan estrenar la película “Piratas del Caribe 5” pero hackers le robaron material y ahora le piden un rescate para no difundirlo días antes de la presentación.

