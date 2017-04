Hallaron en buen estado de salud a la niña desaparecida en Villaguay

La madre de Karen había radicado la denuncia por su desaparición luego de que la adolescente saliera de su casa el miércoles a las 14 con destino a su colegio, ubicado en la Iglesia Santa Rosa, donde no ingresó a pesar de que fue vista en el lugar por sus compañeras.

Por otra parte, el funcionario policial aseguró a Télam que "aún no sabemos los motivos de la fuga, seguramente es por problemas de índole familiar", pero "estamos contentos por todo el trabajo realizado".

"Estamos trabajando junto con personal del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), la defensora de menores de la ciudad y el fiscal a cargo de la investigación, Mauro Quirolo, para continuar el caso, porque no es la primera vez que la joven se va de su casa", añadió Randisi, quien contó que "el año pasado estuvo fugada de su casa, pero por suerte la encontramos ese mismo día".

La adolescente "se encuentra en buen estado de salud ya que estuvo todos estos días en la casa de una amiga y no en la calle", afirmó.

