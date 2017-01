Hoy Ansés atiende sólo hasta el mediodía

Unos 123 trabajadores de la Ansés del programa Conectar Igualdad fueron trasladados a la empresa Educar Sociedad del Estado, por lo que pasaron bajo la órbita del Ministerio de Educación. A nivel nacional, el gremio está disconforme con el acuerdo firmado en el Ministerio de Trabajo, ·que viola los convenios colectivos de trabajo porque no conserva las condiciones laborales de los compañeros de Ansés".

En diálogo con A Diario (Radio 2), la delegada de Apops en Rosario, Liliana Villalba, confirmó que este jueves la atención es normal hasta las 12. Luego, está prevista una asamblea deliberativa: “Los compañeros van a definir cómo continuar con alguna medida para la semana que viene. No ha habido ninguna respuesta de la patronal”, sostuvo y consideró que ante esta situación, se repetirán las asambleas y con ello la atención quedará resentida.

