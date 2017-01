Impactante accidente en Italia: murieron 16 jóvenes

Los equipos de bomberos confirmaron un saldo inicial de 16 muertos y 39 heridos, en su mayoría jóvenes de entre 14 y 18 años, de un tour escolar que retornaba a través de la carretera A4, donde el bus se prendió fuego tras un accidente aún no especificado por las autoridades.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo