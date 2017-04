Impresionantes imágenes del avance del agua sobre Melincué

#HOY reunión en #Rosario @CEMelincue c/ @GobSantaFe en donde se tratará la problemática hídrica que atraviesa #Melincue @ADEESSA1 @redcame pic.twitter.com/geaIlXW5hE

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo