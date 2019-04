Imputaron a docente del Politécnico por tener material pornográfico de sus alumnas

Un docente del Instituto Politécnico Superior fue imputado por tener material pornográfico de sus alumnas. La Asociación Gremial de Docentes e Investigadores (Coad) de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) acompañó la denuncia. Sin embargo, el abogado defensor del profesor negó que exista tal material y advirtió que tampoco hay testimonios de acoso o molestia por parte de los estudiantes.

“Niego rotundamente la existencia de material pornográfico en el legajo de (la fiscal Alejandra) Raigal”, aseveró el abogado Rodrigo Masuchini, que representa a Matías S., en contacto con Radiópolis, el programa que conduce Roberto Caferra por Radio 2.

Raigal es la fiscal que este jueves imputó a Matías por el delito de “tenencia de material pornográfico infantil en calidad de autor”.

Lo acusaron de hackear los celulares de las estudiantes para copiar sus fotos. No obstante, Masuchini, aclaró que no hay constancia de la existencia de tal material y que la acusación fue hecha por ex docentes con los que Matías había trabajado en algún momento.

“Y esas personas dicen haber visto ese material, pero no podría asegurar la existencia de ese material ni si es de mi cliente”, agregó el letrado y destacó que tampoco hay testimonios de acoso o molestia por parte de los alumnos.

Con todo, el juez Rodolfo Abdala aceptó la cualificación presentada por la Fiscalía y le prohibió a Matías salir del país y acercarse a las supuestas víctimas.