Incendio y derrumbe en Irán: al menos 20 muertos

Según informó EFE, al menos 20 bomberos murieron este jueves en el derrumbe. La cifra la confirmó el alcalde Mohamad Baqer Qalibaf a la televisión estatal. No descartaban que el número creciera con el correr de las horas. Las víctimas eran efectivos de rescate que quedaron atrapados bajo los escombros cuando intentaban apagar el incendio que se había propagado horas antes por el edificio. Allí funcionaba un conocido centro comercial.

