“Incesto sentido”: polémica por texto de Pablo Marchetti, el esposo de Victoria Donda, sobre su hija

El ex director de la Revista Barcelona y esposo de la diputada nacional Victoria Donda, Pablo Marchetti, fue duramente cuestionado por un texto que escribió en 2011 donde habla de su hija Lina, de por entonces 9 años. La legisladora no es la madre de Lina. El periodista y la diputada tuvieron su primera hija juntos en 2014 y se llama Trilce.

“Noche de verano, hace calor, mucho calor. Lina duerme tirada boca abajo en su cama. Tiene puesto un shorcito del pijama, rosa y con agujeritos, y una musculosa blanca con un estampado de flores. Su cuerpecito, tan frágil como fibroso, se retuerce con una sensualidad y una inocencia tan delicadamente brutales que me dan ganas de acariciarla y besarla por todos lados: los brazos, las piernas, la espalda, la cara”, reza el primer párrafo.

El texto se titula “Incesto sentido” y se puede leer en su blog. Se refiere a lo que su hija, hoy de 16 años, le genera. Forma parte de su libro Pensamientos incómodos, de 2016. Fragmentos de ese texto comenzaron a circular en las últimas horas por las redes sociales, tras el caso Thelma Fardín-Juan Darthés que multiplicó las denuncias por abuso y acoso sexual. Fardín había acusado la semana pasada a Darthés de haberla violado cuando tenía 14 años en Nicaragua, durante la gira de Patito feo, tira en la que ambos trabajaban.

En otro cuento del libro, llamado “Limpieza ética”, Marchetti relata cuando dejó de bañarse junto a su hija, a los 5 años: “Recuerdo que se lo comenté a un par de amigas y me dijeron que era una bestia, que no podía seguir metiéndome en la bañera con mi hija, los dos en bolas, cuerpos desnudos y mojados rozándose, que era una barbaridad. Lo peor de todo fue la opinión de Lina, que se opuso a mi propuesta”.

“«¿Por qué?»”, me preguntó con una carita que me hizo morir de amor –continúa el texto–, y no supe que decirle. ¿Qué le iba a decir? «¿Porque ya estás grande para que nos metamos los dos en la bañera, en pelotas?» «¿Porque no podemos exponernos al roce entre mi pito y tu cuerpo?»”.