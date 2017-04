Inclusión: Por primera vez se vota en Braile en las elecciones universitarias

Esta semana, quienes voten tendrán la posibilidad de entrar al cuarto oscuro de manera independiente, sin acompañante. De esta manera, se profundiza la política de que todos los estudiantes puedan estar en igualdad de condiciones, no solo a la hora de cursar y estudiar, sino también al momento de ejercer un derecho ciudadano.

