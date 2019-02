Increpan a Macri de recorrida por una obra porteña: "Estamos peor, haga algo"

El presidente Mauricio Macri fue increpado por un obrero durante una recorrida por la obra urbanística Estación Buenos Aires, ubicada entre los barrios porteños de Parque Patricios y Barracas.

El mandatario visitó el predio donde se construyen unas 2.400 viviendas familiares comprendidas en el plan nacional ProCreAr junto al jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y otros funcionarios nacionales y porteños.

En un alto de la caminata, Macri y Larreta posaron para una foto institucional junto a un grupo de trabajadores. Luego de saludarlos, uno de ello, con un caso azul, se le acercó y le reclamó por la situación que atraviesan los obreros.

“Soy un laburante, vivo día a día, todos los días a las 5 de la mañana me levanto. Sabe que estamos decayendo, la gente está decayendo. No me importa el gobierno pasado, haga algo usted ahora”, le dijo el operario al Presidente.

El propio jefe de Estado intentó calmar al trabajador, pero no hubo caso. “No entiendo, tratemos de hacer rápido las cosas. Estamos peor, haga algo”, insistió el hombre. Mientras el obrero hablaba, Macri asintió con la cabeza y solo repitió “lo sé, lo sé”.

Según un comunicado oficial, el mandatario visitó uno de los edificios terminados del complejo habitacional acompañado de Rodríguez Larreta; el ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio; el secretario de Vivienda de la Nación, Iván Kerr, y la gerente del Instituto de la Vivieda de la Ciudad, María Migliore. Todos fueron testigos sorprendidos por la escena.

La obra, a cargo de la Nación, demandó una inversión total de $ 5.700 millones, la más grande de ProCreAr, el programa que apunta a que las familias puedan acceder a la vivienda propia mediante créditos blandos.