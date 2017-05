Insólita irrupción policial en actividad del Museo de la Memoria

“No es casual la fecha, no son casuales las víctimas de este procedimiento. Tampoco es casual la leyenda escrita al frente del Museo de la Memoria, que se luce ante la vista del vecino que hizo la supuesta denuncia, como así también está a la vista de la policía y la sociedad toda: Presente Continuo”, expresaron desde Raíz.

