Insólito accidente: se le metió un bicho en el auto y casi se mata

Un insólito accidente ocurrió este miércoles por la mañana cuando un hombre se cruzó de carril en una ruta tras perder el control porque un bicho se le había metido en su auto. Chocó contra un camión que venía en sentido contrario y sufrió golpes en varias partes del cuerpo y fue trasladado a un hospital en estado consciente y sin gravedad.

El curioso relato lo dio al móvil de El Tres el camionero que circulaba por la ruta 18 desde Rosario a Pergamino, y a la altura del kilómetro 2 de la salida por Ovidio Lagos notó de un segundo a otro que un auto se le venía de frente.

"Lo alcanzo a esquivar, saco el camión y me pega en la rueda de atrás. Si no lo esquivaba me pegaba de frente y se metía debajo de la cabina", indicó el hombre, aún sorprendido por lo ocurrido y viendo como su camión sufrió importantes daños por haber volcado al realizar la maniobra.

Pero mayor sorpresa se llevó al bajar del camión y hablar con el conductor del auto. "Me pidió disculpas, dijo que la culpa era suya porque se le había metido un bicho adentro del auto y le estaba por picar", afirmó sobre los segundos previos al accidente.

"Fue un descuido y por suerte son sólo daños materiales", dijo resaltando que el estado de salud de ambos era bueno, y que quedará como una anécdota al volante.