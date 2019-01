Insólito: por una obra, taparon con chapas un semáforo

Los caminantes que circulan por la esquina de Wheelwright y Balcarce prácticamente tienen que sortear una carrera con obstáculos para cruzar la calle. Es que la obra en construcción que está allí, supuestamente para levantar un edificio, tapó con chapas un semáforo peatonal. No conformes, también ocuparon parte de la senda peatonal con una tarina.

Lo contó la periodista Agustina Pugliese en el programa La primera de la tarde (Radio 2). Allí, el semáforo que les indica a los transeúntes cuándo cruzar y cuándo esperar, está tapado por una hilera de chapas de una obra en construcción.

El semáforo tapado por la obra en construcción. (Rosario3.com)

“Los peatones no lo podemos ver, es una falta de respeto, el semáforo no se ve”, se quejó un hombre que intentaba avanzar. “Esto no se ve en ningún lado, es insólito que puedan hacerlo sin sanciones”, agregó.

Pero eso no es todo: según contó al periodista, una tarima de madera también obstruye una parte de la senda peatonal.