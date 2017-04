Inteligencia para el bienestar, de Pablo Hirsch

Algunas veces lo logramos; muchas, no. Cuando indagamos en la autoayuda, en general nos encontramos con teorías de base científica endeble con propuestas difíciles de llevar a la práctica.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo