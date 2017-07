Intensifican operativos para retirar autos de comisarías

La idea es que los vehículos, no sean dejados fuera de las comisarias para hacer el peritaje y que luego sean trasladados a los depósitos judiciales, sino que “vayan directamente a los depósitos y a través de la justicia, a los 6 meses, proceder a la compactación”.

Juan Enrique Lombardi, subsecretario de Coordinación con Gobiernos Locales del Ministerio de Seguridad, explicó que “se está trabajando en que no permanezcan más los autos fuera de las comisarias sino que vayan directamente al deposito fiscal”.

Por otra parte, en los últimos once meses se procedió al traslado de 1.485 motos y 382 autos que estaban distribuidos en 30 dependencias policiales.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo