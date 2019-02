Interna radical caliente: entre el fantasma de una intervención y el cierre de listas

Faltan diez días para el cierre de listas a precandidatos provinciales y el radicalismo santafesino está hecho un hervidero. Este lunes se celebró la Convención provincial de la Unión Cívica Radical (UCR) y se definió repetir la maniobra de 2017: dejar que los dirigentes o aliados participen de los comicios en el espacio que deseen. A nivel nacional, la UCR forma parte de Cambiemos; pero a nivel provincial, del Frente Progresista. Sin embargo, el sector del intendente capitalino José Corral impugnó lo actuado. Y así, el partido quedaría al borde de la intervención del comité nacional. Mientras tanto, Corral sigue de campaña por la gobernación y se enfrentaría, en principio, al macrista Federico Angelini. En Rosario, los boinas blancas irían representados por el ex concejal Jorge Boasso que se mediría, si se decide, contra Roy López Molina.

Este lunes los radicales de distintos sectores –menos el grupo Universidad de Corral– prorrogó el mandato de las autoridades partidarias y resolvió dejar en libertad de acción a sus dirigentes y afiliados para participar de listas o alianzas en los comicios realizados en territorio provincial.

En contacto con Radiópolis, el programa que conduce Roberto Caferra por Radio 2, el presidente de la UCR santafesina, Julián Galdeano, defendió lo resuelto en la Convención y criticó a Corral que ni siquiera asistió.

“No es fácil tomar una decisión y que todos la respeten, acaten y actúen en consecuencia. El sistema de partidos hoy tiene serios déficits, hay mucho individualismo”, observó.

Este nuevo “dejar hacer” que habilitó la Convención, mantiene en la práctica la doble pertenencia radical a fuerzas políticas enfrentadas: Cambiemos y el Frente Progresista. Pero para Galdeano, no son dos posiciones tan antagónicas. “Yo soy de los que piensan que independientemente del declaracionismo político, la gestión de (el gobernador) Miguel Lifschitz tiene una impronta muy similar de lo que el radicalismo defendió de lo bueno de la gestión de Cambiemos”, observó y abundó: “No veo que los estilos sean distintos ni tan diferentes el gobierno de la Ciudad Autónoma (de Buenos Aires) con el de Rosario”.

A pesar de esa tensión, Galdeano destacó que el ideario radical sigue intacto y que la pertenencia a uno u otro espacio es necesaria porque “son tiempos de coaliciones”.

“No son tiempos donde los partidos por sí mismos pueden vertebrar una alternativa política seria que de garantías de gobernabilidad o expectativa. Y en el armado de esas coaliciones todos cedemos algo de identidad”, sostuvo.

Finalmente, el titular de la UCR bajó a la ciudad de Rosario y no descartó como opción competitiva al ex edil Boasso que podría enfrentar en una interna local a López Molina si es que éste decide jugar: “Si Roy se presenta viene con una andamiaje electoral que lo habilita a no tener competencia si se quiere, Jorge es diferente, expresaría el radicalismo más allá de miradas diferentes. No hay que negar que él siempre participó en el radicalismo con sus idas y vueltas”.