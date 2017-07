Javkin apuntó a "fortalecer los clubes de barrio para cuidar a los pibes"

Funcionarios municipales y dirigentes de una cantidad importante de clubes barriales se reunieron este miércoles en el Club Suderland para hacer una evaluación del trabajo conjunto que se hace con el municipio. Además, plantearon los desafíos que vienen. “Hoy una de las prioridades y desafío más grande que tiene la ciudad es cuidar a los pibes y difícilmente podamos encontrar lugar mejor que un club, que implica no sólo la práctica de un deporte sino integrar una gran familia”, aseguró el secretario General y precandidato a concejal por el Frente Progresista Cívico y Social, Pablo Javkin. En el encuentro se informó a los presidentes de los clubes sobre las políticas públicas destinadas específicamente a fortalecer, tanto institucionalmente como en estructura, a los clubes barriales. En ese sentido, se destacó el aporte económico del Plan Abre, a través del cual ya se invirtieron 23 millones de pesos en 38 clubes de la ciudad. En Deportivo Unión Central y Suderland se construyeran techos parabólicos. En los clubes Edison y Calzada se instalaron de pisos parquet en las canchas y se construyó un playón de usos múltiples en Social Lux. “El apoyo a los clubes tiene que ser en todos los niveles. Con apoyo de infraestructura, que el club tenga los papeles, ordenar los recursos, para obtener subsidios. Favorecer la cuestión normativa, la recuperación de los clubes, fomentar el trabajo con los chicos y la práctica competitiva del deporte. En todos los niveles el Estado tiene herramientas para aportar y para construir esa red con los propios clubes”, manifestó Javkin. En la reunión estuvieron presente también dirigentes del club Teléfonos, Latinoamérica, Eslabón, Infantiles Rosarinos, Atlanta, Sarmiento y Adir. Todas estas instituciones llevan adelante a diario actividades deportivas y recreativas especialmente para niñas, niños y jóvenes, como fútbol, natación, patín, básquet, handball y vóley, entre otras. También se pusieron en valor los seminarios de formación para dirigentes que se vienen realizando desde el año pasado. Las instancias de capacitación organizadas por el municipio, tienen como objetivo favorecer procesos de innovación y recuperación de clubes, trabajando diversas temáticas que abarcan desde herramientas de gestión, jurídicas y económicas hasta la formación en valores de igualdad de derechos y convivencia entre niños, niñas y adolescentes. Al finalizar Javkin agregó: “Este trabajo además ha generado que entre los propios clubes conformen una red de apoyo, de solidaridad, de compartir esfuerzos, de pensar cuestiones comunes entre ellos, no sólo con el Estado. Y ese impacto es muy positivo porque los clubes interactúan, se fortalecen y también comparten entre ellos desafíos y oportunidades”.

