Quizás para festejar la victoria de su novio Juan Martín Del Potro, Jimena Barón arrancó el sábado con todo. A su cuenta de Instagram subió una foto con poca y apretada ropa.

A la cantante de "La tonta" y "QLO" se la ve con una remerita, un short y asegura que no usa filtros ni maquillaje: “Morning selfie. No make up. No filter. No shit”, escribió.