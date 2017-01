Jimena Cyrulnik lanzó una "línea de mallas placenteras"

En la que se perfila como la temporada de las enterizas, Jimena Cyrulnik presentó Cyrus, "una línea de mallas placenteras”.

"Es un traje de baño que no molesta, que no aprieta la panza, que se adapta a todos los cuerpos y que respeta la Ley de Talles”, dijo Jimena a Rosario3.com.

La modelo y presentadora explicó que el diseño –un modelo único disponible en distintos colores y estampas– “va del talle «0», que sería como un «S» nuestro, al «5», que equivale a un «XXXL.

Ya tenés tu enteriza Cyru para estar divina sin mostrar la panza��✔️��☀️��❤️!!!!! pic.twitter.com/SUjbUwTDzk — Jime Cyrulnik (@JimenaCyrulnik) 2 de noviembre de 2016

“Vimos que los modelos que tenemos en Argentina son muy chiquitos y decidimos sumar dos talles más”, continuó Jimena, al tiempo que aseguró que en la decisión de ampliar la colección gravitaron los pedidos y comentarios de las clientas.

“Muchas no encontraban un diseño en el que se sintieran cómodas. También venían algunas mamás recientes que no encontraban algo que les guste. Y entonces nos pusimos a trabajar con Nati Álvarez, que me ayudó en el diseño”, abundó.

En el marco de la charla, la columnista de Desayuno americano confió que los dos embarazos que cursó también influyeron a la hora de pensar “en un traje de baño cómodo, que no te moleste, que puedas estar tranquila”.

El mejor invento... gracias @jimecyru por crearla ... copada con mis #CYRUS �� Una foto publicada por Paula (@chavespauok) el 10 de Ene de 2017 a la(s) 6:14 PST

Con el lanzamiento en la calle, “la demanda nos estalló en las manos", reveló Jimena y anuncio que "el plan es sumar más modelos para el año que viene”.