Joaquín Pereyra: "Montero sabrá cuándo será mi momento en primera"

Joaquín Pereyra fue uno de los jugadores más destacados de Central en el partido de ida de la Copa Santa Fe que el Canalla le ganó el último miércoles a Atlético Rafaela por 1 a 0. Convocado frecuentemente por Paolo Montero como suplente, el nacido en Paraná aseguró en Zapping Sport que está viviendo un muy buen presente.

"Quiero disfrutar esto de la Copa, porque también me sirve para mostrarme ante el técnico de primera, porque eso es a lo que aspiro: a jugar más minutos en el equipo principal y ganarme un lugar", dijo en Radio 2 el futbolista que hizo la mayor parte de las inferiores en Santa Fe Fútbol Club de la capital provincial.

Joaquín contó: "Montero me tiene bastante en cuenta y siendo que todo depende de mí. Estoy bien, más suelto, con más confianza que antes y esperando el momento. Paolo va a saber mejor que nadie cuándo será".

Sobre las diferencias y similitudes entre el uruguayo y Leo Fernández, DT del auriazul en la competencia provincial, Pereyra señaló: "Me piden más o menos lo mismo, que no pierda la intensidad. A veces Paolo me pide que vaya más por afuera, pero ambos quieren que agarre la pelota y haga jugar al equipo".

Sobre el cotejo que ganaron en Rafaela sobre el final, comentó: "Fueron el rival más duro que nos tocó en la Copa, incluso por encima de Unión. Pero sabíamos que son jugadores grandes y que si metíamos intensidad, no lo iban a aguantar. por suerte convertimos en la última pelota".

Y se ilusionó con un gran marco para la revancha del próximo 20 de octubre, en el que el Canalla podría levantar la copa con sólo empatar: "Creo que la gente va a ir a la cancha y nos va a motivar. Esperamos eso", finalizó.