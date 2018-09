José López la involucró y Cristina mostró cómo quedó su casa tras el allanamiento

Mientras el ex secretario de Obras Públicas, José López, la involucró de manera directa en la causa por los "cuadernos de las coimas" y el juez Claudio Bonadio estaría dispuesto a avanzar con su procesamiento, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner publicó este domingo un video en las redes sociales para denunciar irregularidades durante el allanamiento de su casa de la Patagonia. La senadora nacional dijo que “perfonaron” paredes y que “se llevaron hasta un rosario, de cuentas de piedra, que tenía colgado con otros más”.

“Estoy en Calafate. Llegué el viernes, no venía desde junio. Cuando vi lo que Bonadio había hecho en mi casa, confirmé que no me había equivocado”, tuiteó la ex presidenta este domingo. Luego pidió a sus seguidores en las redes sociales que miren el video.

En las imágenes se la ve recorriendo la casa y mostrando las paredes agujereadas. “Un día y medio de los tres días que duró la casa tomada, un día y medio estuvieron acá, en el despacho de Néstor”, se quejó la ex mandataria.

Luego realiza un recorrido por la casa y menciona cuadros y otros objetos que les llevaron durante los allanamientos, entre ellos un cuadro de Páez Vilaró que le había regalado Sergio Masa y un tintero de Pallarols con las iniciales CFK. “Espero que devuelvan esas cosas”, dijo y añadió: “Se llevaron cosas personales que nada tienen que ver con la investigación”.

Según una nota que este domingo publicó el diario La Nación, el ex secretario de Obras Públicas de la Nación José López declaró ante el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli que los dólares que intentaba esconder en el convento de General Rodríguez eran de la ex presidenta. Ese será, según la publicación, el argumento que utilizaría el magistrado para dictar el procesamiento de la senadora nacional en las próximas semanas.