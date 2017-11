Joven denuncia “salvaje" agresión vinculada a su militancia

Un joven denunció haber sigo golpeado “salvajemente” por colegas de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario al cierre de un festejo de fin de año. El joven relató que uno de los agresores, a los que identificó en un extenso posteo que publicó en su cuenta de Facebook, lo increpó en el baño de la institución por su militancia política.

"Ustedes los de La Cámpora, que antes se hacían los vivos a ver si ahora se la aguantan", dijo el agresor, según expone el denunciante. Los golpes recibidos le provocaron distintas lesiones en el rostro y la fractura de dos dedos.

Ángel Leonardi, actual adscripto de la citada Facultad, relata en el posteo que el hecho ocurrió en la madrugada del último sábado, sobre el cierre de la fiesta de fin de año organizada por la casa de Altos Estudios.

“Cerca de las 4 de la mañana, voy al baño para luego ya retirarme. Y al ingresar en el mismo se encontraba una persona que yo no conocía que, por lo que vi, se estaba lavando la cara. Luego me entero que tal persona era Guillermo Canseco, Consejero estudiantil de la Facultad por la agrupación DNI del Socialismo”, comienza la publicación.

Entonces, sobrevino la alusión a la pertenencia política de Leonardi, espacio en el que si bien aseguró ya no milita, siente “orgullo" de haber pertenecido: “A ver vos que sos de La Cámpora si te la aguantás."

Pese al pedido del denunciante, las agresiones continuaron.

“Al salir por calle Santa Fe, sin otro ánimo de que algún seguridad presente contenga la situación, el mismo vuelve a agredirme desde atrás (…) Llegando a la esquina de Moreno y Santa Fe, se suma a la agresión otro militante de DNI, a quien también desconozco, Lucio Primucci, según me dijeron, quien no solo alentaba a que su amigo me golpee sino que también colaboraba para obtener una situación mas ventajosa por sobre mi persona”, continúa el posteo.

Minutos más tarde y con lesiones en el ojo y el rostro, “dos seguridad me rescatan y dos chicos graduados de DNI me llevan hasta la plaza San Martín”, añade.

Luego, Leonardi fue asistido en la guardia del Sanatorio Americano donde, según explica la víctima –que ya realizó la denuncia–, se constataron lesiones faciales en nariz, ojos y boca y la fractura de dos dedos de la mano, producto de la paliza.

Por su parte, desde la agrupación DNI expresaron su solidaridad con Leonardi.