Jubilada tuitera tiene 95 mil seguidores

Mirna Lusso es una jubilada mendocina de 62 años que hace tres meses se le ocurrió abrir una cuenta de Twitter. Con sus ingeniosas publicaciones consiguió, en tiempo récord, más de 95 mil seguidores.

La mujer comenzó a lanzar su carrera en las redes sociales en Semana Santa cuando su hija le abrió una cuenta en Twitter. A partir de ese momento Mirna empezó a interactuar, en un principio, con unos pocos seguidores.

Pero el boom de la jubilada en la red del pajarito fue en mayo cuando publicó que estaba durmiendo la siesta y un chico le preguntó "cómo podía tuitear estando dormida", a lo que Mirna le respondió: “Soy docente uso las neuronas cuando duermo. Ahí empezó todo”, dijo la mujer en diálogo con LV12.

A partir de allí comenzaron los posteos a diario y la complicidad con la gente, sobre todo con los jóvenes, hasta convertirse en una verdadera celebrity en el mundo de Internet. Entre sus seguidores se encuentran actores, deportistas y figuras nacionales e internacionales.

"Tengo 95 mil seguidores desde mayo de este año. Escribo de lo que estoy cocinando, o algo que se me ocurre en ese momento, sin hablar de política. Si algunos chicos me consultan alguna cosa, ahí me sale la maestra que llevo aún conmigo", contó.

Mirna también se dedica a hacer gimnasia, y a aprender inglés, además de algunas manualidades. "Una hora de celular no le hace mal a nadie, al contrario le viene re bien a todos. Aunque me parece fundamental el papel de la familia controlando", concluyó.