Jubilados podrán cambiar el pase del colectivo por la tarjeta Movi

Es requisito necesario contar con DNI para retirar la tarjeta. Si el titular de la franquicia no pudiera concurrir personalmente, algún familiar o persona cercana puede hacerlo, siempre y cuando, presente el DNI del mismo.

La franquicia no tiene costo alguno y habilita a utilizar el transporte urbano de pasajeros de forma ilimitada y no demanda actualización.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo