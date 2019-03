Jubilados sufrieron demoras en el cobro por una asamblea en el banco

Muchos jubilados y jubiladas sufrieron demoras en el cobro de sus haberes este viernes por la mañana en la entidad bancaria de Sarmiento y San Lorenzo, debido a una asamblea sindical que se llevó a cabo en el horario de apertura.

La situación fue captada por las cámaras de El Tres. Los empleados se encontraban en una reunión cuando muchos abuelos y abuelas formaban una larga fila en la vereda. “Algunos abuelos están acá desde las 6 de la mañana”, se quejaron.

A las nueve de la mañana tenían que empezar a pagar las jubilaciones, pero los empleados fueron convocados a una asamblea y los jubilados tuvieron que esperar en la calle, en medio de los autos que transitaban por ese sector del microcentro rosarino.

Según relató el periodista Daniel Amoroso, algunos abuelos y abuelas, luego de esperar un rato largo, habían optado por cobrar sus haberes por cajero automático y luego retirar el recibo de cobro en la terminal de Anses.

Algunos jubilados no tienen sus tarjetas para operar en los cajeros automáticos porque no los saben utilizar y otros directamente prefieren cobrar sus jubilaciones en ventanilla. Además, en los cajeros no pueden retirar todo el dinero de sus haberes.

“Siempre que hacen asambleas las hacen después del mediodía, no sé porque la hicieron a las 9 de la mañana cuando la gente viene a cobrar”, comentó un hombre en la fila.