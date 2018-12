Juego clandestino: allanamientos y detenidos tras un año de investigación

Tras un año de investigación sobre el juego clandestino en la región, la Policía de Investigaciones (PDI) llevó adelante unos 30 allanamientos con el saldo de 20 detenciones y numerosos secuestros de materiales probatorios. Los procedimientos fueron ordenados por el fiscal Ponce Asahad, de la Unidad Fiscal de Investigación y Juicio.

Según fuentes del Ministerio Público de la Acusación (MPA), tras un año de investigación, efectivos de la Dirección de Inteligencia Criminal de la Policía de Investigaciones de Rosario realizaron 31 allanamientos en Rosario y otras localidades, donde demoraron a 20 personas de entre 21 y 69 años por juego clandestino.



Los procedimientos, realizados durante la madrugada de este martes, tuvieron epicentro en la ciudad de Rosario y se multiplicaron en las ciudades de San Lorenzo, Villa Gobernador Gálvez, Granadero Baigorria, Pérez, Funes, Acebal, Villa Mugueta y uno en Villa Bosch, provincia de Buenos Aires.



Como resultado se procedió a la aprehensión de Luz Z. (21), Leonela B. (22), Micaela C. (23), Micaela R. (23), Juan Ramón G. (25), Mayra C. (28), Matías M. (30), Yanina R. (32), Claudio Z. (34), Alejandro Z. (35), Cristian C. (35), Héctor M. (37), Mónica D. G. (40), Silvia M. (44), Daniel C. (45), Silvio M. (56), José E. (62), Edileusa S. (69), Guillermo C. y Mauricia J.



En tanto se procedió al secuestro de más de 150 computadoras completas, compuestas de CPU, monitores, mouse y teclados, una pistola calibre 9mm, 18 proyectiles, una escopeta calibre .16, un arma casera tipo “tumbera”, un rifle de aire comprimido, una importante suma de dinero en efectivo en pesos y en dolares, cheques, un chaleco balístico, y dos automóviles, un Kia Sorento y un Chevrolet Cruze.

También se incautaron tablets, fichas de ruleta, mazos de cartas, una mesa de paño, otros elementos electrónicos y una importante cantidad de documentación de interés para la causa.



Los demorados serían imputados por comisión del delito estipulado en el Articulo 301 bis del Código Penal donde se encuentra configurado la pena “para todo aquel que explotare, administrare, operare o de cualquier manera organizare, por sí o a través de terceros, cualquier modalidad o sistema de captación de juegos de azar”.



Según informaron los investigadores, la causa se inició hace aproximadamente un año con intervención de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos a cargo de los fiscales Carizza, Benvenutto y Pedrana y luego fue remitida a Ponce Asahad.